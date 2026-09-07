Festivales del libro, el asado, el salame y muchos más en Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Este fin de semana habrá festivales de distintos tipos en Chacabuco y la zona. Desde los libros hasta el asado son motivos para salir para pasar tardes y noches disfrutando de distintas actividades y música en vivo.
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Chacabuco. Del 10 al 13 de septiembre podés visitar la 4ª edición del Festival del Libro y la Cultura, en Chacabuco, Primera Junta 24 (Salón de los Espejos), organizado por Pretextos. Con entrada libre y gratuita. El Festival tiene propuestas para todas las edades, y cada visitante o grupo arma su propio recorrido: se puede pasar por unos minutos o quedarse todo el día. El cronograma completo ya está disponible en festilibro.com.ar y en el Instagram del Festival (@festival.libro.cultura).
Mercedes. 51º Fiesta Nacional del Salame Quintero. Viernes 11 al domingo 13, desde las 10:00, en el Parque Municipal Independencia. Entrada gratuita. Carpa de productores con degustación del salame premiado, picadas criollas y quesos artesanales; patio gastronómico, paseo de artesanías y espectáculos musicales. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Mercedes.
Moquehuá. 5º Fiesta del Asado Criollo. Entrada gratuita. Sábado 12, a las 18:00 y domingo 13, desde las 8:00, en el predio de la ex estación de trenes. Concurso de asadores, desfile criollo, exhibición de autos y motos clásicos, espectáculos en vivo, puestos de comida, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chivilcoy.
Warnes. Fiesta de Pueblo Warnes. Entrada gratuita. Sábado 12, a las 19:30 y domingo 13, a las 11:00, en el predio del ferrocarril. Sábado, encendido del fogón, peña abierta y cierre musical. Domingo, desfile institucional, paseo criollo y espectáculo musical. Servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Fiesta del Pueblo con el acompañamiento de la Municipalidad.
Azcuénaga. 9º Fiesta de la Galleta de Campo en Azcuénaga. Entrada gratuita. Domingo 13, a las 11:00, en el predio de la Estación del Ferrocarril. Venta de galleta de campo, espectáculos artísticos, feria de artesanías y emprendimientos, patio de comidas y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organizan el Club Recreativo Apolo y la Panadería La Moderna con el acompañamiento de la Municipalidad de San Andrés de Giles. Azcuénaga pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.
Ernestina. 2º Fiesta del Salado. Entrada gratuita. Domingo 13, a las 10:00, en el predio del ferrocarril. Primer certamen de danzas en categorías amateur, principiantes y profesionales. Música en vivo, destrezas gauchas, prueba de tambores, feria de artesanías, emprendimientos y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Veinticinco de Mayo, la Delegación Municipal de Ernestina, la Sociedad de Fomento Ernestina e instituciones del pueblo.
General Rodríguez. 4° Fiesta Municipal de la Empanada Rodriguense. Entrada gratuita. Viernes 11 al domingo 13, de 11:00 a 00:00, en el predio de la Estación Cultural, av. 25 de Mayo e Intendente Manny. Venta y degustación de empanadas caseras, concurso a la Mejor Empanada Rodriguense, feria de artesanías y espectáculos musicales. En caso de lluvia, se suspende el concurso. Organiza la Municipalidad de General Rodríguez.
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