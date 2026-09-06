Se quedó sin el 12 por estar 14 en Chacabuco

De noche.
Desde la Subsecretaría de Tránsito se informó que a lo largo de la madrugada se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria (licencias de conducir) uno de las mismas menor de edad, También fueron secuestrados dos automóvil (Uno es un Renault 12) y dos licencias de conducir por alcoholemia positiva.
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