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sábado, 5 de septiembre de 2026

Pronostican un cambio en el tiempo de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Se viene un cambio para el tiempo de Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

@detramas.ch
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Hasta el martes ina ola polar golpeará la región haciendo que la temperatura llegue a 0° centígrados. El frío comenzará a sentirse esta noche. Sin embargo, la presión de la inminente primavera llevará a que la temperstura máxima vaya subiendo paulatinamente principalmente por las tardes. Lo bueno es que no hay lluvia a la vista.

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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