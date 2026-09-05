Pronostican un cambio en el tiempo de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Se viene un cambio para el tiempo de Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Hasta el martes ina ola polar golpeará la región haciendo que la temperatura llegue a 0° centígrados. El frío comenzará a sentirse esta noche. Sin embargo, la presión de la inminente primavera llevará a que la temperstura máxima vaya subiendo paulatinamente principalmente por las tardes. Lo bueno es que no hay lluvia a la vista.
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