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viernes, 4 de septiembre de 2026

Le cortaron el chorro en Chacabuco justo un viernes

Y algo más 

La Subsecretaría de Tránsito informó que este viernes se labró un acta de infracción a un vecino de Chacabuco por lavado de vehículo en la vía pública.



Volver a Chacabuquero.

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Oferta, este sábado, en "El Corte Perfecto"

Ocurrió en inmediaciones de Andrés de Vera y Balcarce.

Cabe recordar que las personas que quieran lavar la vereda, la ordenanza vigente autoriza a que lo haga este sábado de 10.00 a 15.00 porque es el único día del mes que está permitido.

@detramas.ch
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Además, este viernes se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco y tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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