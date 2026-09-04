Le cortaron el chorro en Chacabuco justo un viernes

Y algo más
La Subsecretaría de Tránsito informó que este viernes se labró un acta de infracción a un vecino de Chacabuco por lavado de vehículo en la vía pública.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en inmediaciones de Andrés de Vera y Balcarce.
Cabe recordar que las personas que quieran lavar la vereda, la ordenanza vigente autoriza a que lo haga este sábado de 10.00 a 15.00 porque es el único día del mes que está permitido.
Además, este viernes se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco y tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
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