Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 3 de septiembre de 2026

"Rotundo e infinito agradecimiento al Hospital de Chacabuco"

 

Nota pedida.

Rotundo e infinito agradecimiento al Hospital Municipal y a todo su personal por su profesionalismo, empatía y humanidad.

Ala 3: Doctora Andrea Dacciavo; enfermeras y enfermeros Ricky, Karen, Anita, Poli, Majo, Norma, Viky y Ester; mucamas, camilleros y ambulancieros.

Cocina: A las chicas de la cocina, Andrea, Alejandra y Chuky.

Servicio de Diálisis: Dr. Ignacio Gastaldi; enfermeros y enfermeras Griselda, Pedro, Patricia, Cintia, Verónica y Cecilia.

Al equipo: Valentino, María Luz, Lorena, Laura y chóferes.

Miles de gracias por el trato recibido.

Firman:

Karina, Mili, Lucas y Tomás. Esposa e hijos de Diego Cauda


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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