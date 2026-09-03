"Rotundo e infinito agradecimiento al Hospital de Chacabuco"

Nota pedida.
Rotundo e infinito agradecimiento al Hospital Municipal y a todo su personal por su profesionalismo, empatía y humanidad.
Ala 3: Doctora Andrea Dacciavo; enfermeras y enfermeros Ricky, Karen, Anita, Poli, Majo, Norma, Viky y Ester; mucamas, camilleros y ambulancieros.
Cocina: A las chicas de la cocina, Andrea, Alejandra y Chuky.
Servicio de Diálisis: Dr. Ignacio Gastaldi; enfermeros y enfermeras Griselda, Pedro, Patricia, Cintia, Verónica y Cecilia.
Al equipo: Valentino, María Luz, Lorena, Laura y chóferes.
Miles de gracias por el trato recibido.
Firman:
Karina, Mili, Lucas y Tomás. Esposa e hijos de Diego Cauda
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