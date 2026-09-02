Mix: Recital por Leo Pugliese - Proclamaron al ganador sin oposición - Copa Aniversario

Breves.
Recital. Este jueves se cumplen 12 años del fallecimiento del guitarrista de Chacabuco Leo Pugliese. El sábado desde las 21.00 en el Teatro Italiano se llevará a cabo un recital de homenaje organizado por sus compañeros de La Rumbera Horacio Gutierrez, Mariano Daluisio y Pablo Ferraro, con músicos contemporáneos a Leo y otros jóvenes que lo admiran. Entradas a la venta en el Teatro, de lun a viernes de 8 a 12hs y 19:30 a 21:30hs; sabado de 10 a 12hs y desde una hora antes de cada función. Tras cubrir los gastos, el resto de la recaudación será donada a Salud Mental.
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Ganadora. La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada informó que la Junta Electoral oficializó la lista Azul y Blanca la cual presentó candidatos a delegados en los 7 distritos. Como no hay otras nóminas, esta lista proclamada como ganadora.
Copa. Este fin de semana desde las 10.00 en el campo del Centro Tradicionalista El Mojón se disputará la Copa Aniversario de Pato. Entrada: 4.000 pesos. Habrá servicio de cantina. Es en Villegas a dos cuadras de la ruta 7.
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