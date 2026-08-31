Muchos se quedaron a pata en Chacabuco

Además, presentan un proyecto para ciclistas.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco compartió datos sobre el trabajo realizado a lo largo de agosto de 2026.
Volver a Chacabuquero.
Se labraron 391 actas de infracciones. Fueron retenidos 39 autos y 75 motocicletas. Fueron secuestradas 82 licencias de conducir 82 y 14 equinos.
Este lunes se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (doble fila); se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin casco. Se labraron un acta de infracción por lavado de vehículo en la vía pública; un acta de infracción por poda sin autorización; seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
Por otro lado, este martes a las 10.30 la Municipalidad de Chacabuco presentará el programa "Hacete ver", para colocar luces en las bicicletas que circulan por la ciudad. El acto se desarrollará en la planta alta del Palacio Municipal.
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