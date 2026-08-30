Demorado en un barrio de Chacabuco

Anochecer.
La Policía demoró a una persona de sexo masculino en el anochecer del domingo en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
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Fue minutos después que los vecinos de la zona alertaron a la fuerza de la seguridad sobre una situación violenta en las inmediaciones. La persona aprehendida fue trasladada a la Comisaría previo paso por el Hospital. También fue trasladada a la Comisaría de la Mujer una persona de sexo femenino que presentó lesiones en el rostro producto de golpes de puño. Ocurrió en Andrés de Vera continuación.
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