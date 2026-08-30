Salió a bailar y le robaron en Chacabuco

Madrugada.
Un joven sufrió un robo durante la madrugada, en inmediaciones del Corredor Nocturno de Chacabuco.
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Lo peor es que le pasó cuando ya estaba terminando la noche. Alguien rompió el vidrio de una ventanilla de un auto estacionado y sustrajo una mochila con sus pertenencias. El vehículo estaba estacionado en Andrés de Vera entre Hipólito Yrigoyen y Balcarce. El joven de 22 años llamó a la policía al ver lo sucedido.
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