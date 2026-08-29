Video: Así fue el accidente entre una moto y una camioneta en Chacabuco

Terminó con una persona lesionada.
Un vecino compartió con Chacabuquero el video del choque entre una moto y una camioneta que terminó con una persona lesionada.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en Villegas entre Santa Fe y Entre Ríos, en la mañana del viernes. El video proviene de una cámara de seguridad. Muestra como se movieron ambos rodados. La conductora del rodado de menor porte sufrió una fractura en el brazo y fue operada.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- El video de los ladrones de Chacabuco
- Fallecimiento en un barrio de Chacabuco
- Disturbios y corridas en la madrugada de Chacabuco
- Detectaron varios borrachos al volante en Chacabuco
- Video: Choque, daños y escape en el centro de Chacabuco
- Cadena de oración por una vecina internada en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se incendió un auto en las afueras de Chacabuco
- Golía: "A esta obra nos la solicitaron los vecinos de Chacabuco"
- Le robaron a un vecino en el centro de Chacabuco
- Emergencia de salud en la zona céntrica de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco
- Chocaron y abandonaron a un bombero de Chacabuco que iba a un incendio
- Policiales de Chacabuco: Despistes - Vecina agredida
- Fue inaugurado Multi Store en el centro de Chacabuco
- Empeora el pronóstico del tiempo para la zona de Chacabuco
- La Policía fue a una casa de Chacabuco por una situación de inseguridad
No hay comentarios:
Publicar un comentario