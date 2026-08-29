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sábado, 29 de agosto de 2026

Disturbios y corridas en la madrugada de Chacabuco

 


Temprano.

A lo largo de la madrugada hubo algunos incidentes en la ciudad de Chacabuco.



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Hubo un conflicto de pareja en una vivienda. En dos oportunidades fue convocada la Policía porque el morador de la casa quería que una femenina se retirara del lugar. Finalmente, esto se logró cerca de las 7.00. Ocurrió en inmediaciones de Bernardo de Irigoyen y San Lorenzo.

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Por otro lado, varios adolescentes fueron acusados de causar disturbios en el acceso Hipólito Yrigoyen. Un vecino llamó a la policía sosteniendo que los mismos estaban arrojando piedras a los autos. Dos patrulleros se acercaron al lugar y los menores corrieron hasta arribar a una escuela donde funciona un merendero. Fueron identificados. Tenían entre 14 y 15 años.


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