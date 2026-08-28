Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 28 de agosto de 2026

Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

  


Afortunados. En vivo. Ya están todos los premios.

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios.



Volver a Chacabuquero.

Se pusieron en juego 5 órdenes de compra de 1.500.000 pesos. Estos fueron los ganadores: 9894, adquirido por Pablo Torres; 7661, adquirido por Lectiva Barisano; 6719, adquirido por Narella González; 6195, adquirido por María Rosa Sartore y María Belén Ordiz; 2906, adquirido por Ana Horane.

Cabe recordar que con el dinero que se recauda a través de las rifas la Sociedad de Bomberos Voluntarios compra equipos que son utilizados por el Cuerpo Activo en emergencias.

Ofertas de "El Corte Perfecto"

@detramas.ch
Click en la imagen para ver en Instagram


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Chocaron y abandonaron a un bombero de Chacabuco que iba a un incendio 

- Policiales de Chacabuco: Despistes - Vecina agredida

- Fue inaugurado Multi Store en el centro de Chacabuco 

- Necrológicas II

- Empeora el pronóstico del tiempo para la zona de Chacabuco 

- La Policía fue a una casa de Chacabuco por una situación de inseguridad 

Todavía se habla de esto: 

- Semana de Chacabuco: carrera, recitales, payadores y desfile

- Chacabuco recibió bicicletas y cascos

- Avance concreto para que Chacabuco cuente con transporte colectivo de pasajeros

- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco 

- Activaron un nuevo identificador de patentes en Chacabuco

- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Vuelco en un barrio de Chacabuco

- Lo de menos fueron los vehículos retenidos en Chacabuco este día





on
Labels: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)