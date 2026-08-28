Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

Afortunados. En vivo. Ya están todos los premios.
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios.
Volver a Chacabuquero.
|Se pusieron en juego 5 órdenes de compra de 1.500.000 pesos. Estos fueron los ganadores: 9894, adquirido por Pablo Torres; 7661, adquirido por Lectiva Barisano; 6719, adquirido por Narella González; 6195, adquirido por María Rosa Sartore y María Belén Ordiz; 2906, adquirido por Ana Horane.
Cabe recordar que con el dinero que se recauda a través de las rifas la Sociedad de Bomberos Voluntarios compra equipos que son utilizados por el Cuerpo Activo en emergencias.
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