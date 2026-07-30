Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco

Esta mañana.
Un vecino fue trasladado al Hospital en ambulancia tras sufrir un accidente en la vía pública esta mañana.
Volver a Chacabuquero.
Iba circulando y sufrió una caída. Se golpeó la cabeza con el cordón de la vereda. Tiene 35 años. Es de apellido Vaca. Ocurrió en Almirante Brown continuación.
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