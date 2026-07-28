Muchos secuestros y un mismo motivo en Chacabuco

Detalles.
En el informe diario de la Subsecretaría de Tránsito queda claro que el principal motivo de los secuestros de rodados en Chacabuco es la falta de la documentación reglamentaria.
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Se retuvieron 12 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria; dos de las mismas conducidas por menores de edad; y 19 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron 5 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
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