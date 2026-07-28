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martes, 28 de julio de 2026

Muchos secuestros y un mismo motivo en Chacabuco

Detalles.

En el informe diario de la Subsecretaría de Tránsito queda claro que el principal motivo de los secuestros de rodados en Chacabuco es la falta de la documentación reglamentaria.



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fletes Elías Chacabuco
Fletes Elías

Se retuvieron 12 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria; dos de las mismas conducidas por menores de edad; y 19 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron 5 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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