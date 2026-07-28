Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 28 de julio de 2026

Se abre la inscripción para ser portero o auxiliar de cocina en escuelas de Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

Este 1° de agosto se abre la inscripción para aspirantes a cubrir cargos de porteros o peones de cocina en escuelas de la provincia de Buenos Aires.



Volver a Chacabuquero.

fletes Elías Chacabuco
Fletes Elías

Los trámites se realizan únicamente a través del portal abc.gob.ar. Los listados vigentes son: listado general, listado de veteranos de la Guerra de Malvinas, listado de personas con discapacidad, y listado de personas travestis, transexuales y transgénero. En septiembre el interesado deberá presentar los originales para su validación según el cronograma que informará el Consejo Escolar.

Si la persona ya estaba inscripto, debe verificá sus datos y actualizar la documentación si es necesario. Si quiere inscribirse debe crear un usuario en el portal abc y cargar toda la información requerida.

Requisitos obligatorios: Certificado Médico de Aptitud Psicofísica emitido por autoridad sanitaria pública; y certificado de antecedentes penales nacional que se gestiona en el portal web Mí Argentina.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Fin de semana para chicos y grandes en la EAC de Chacabuco

- Para qué sirven los medicamentos que ahora son de venta libre en Argentina

- Varias personas ingresaron a una casa mientras los moradores dormían en Chacabuco 

- Hubo secuestros de motos durante los últimos dos días en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Firmaron convenios para garantizar servicios de transporte para Chacabuco y otras ciudades

- Necrológicas V

- Necrológicas IV

- Joven agredido en el centro de Chacabuco 

- Joven agredido en el centro de Chacabuco 

- Vecino accidentado en Chacabuco

 - Necrológicas III

- Dos jugadores internacionales, uno de Chacabuco, otro de la selección

- Accidente con una lesionada en Chacabuco

- Mix: En La Plata hablan de Chacabuco - Homenaje - Carrera por el aniversario

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- La Municipalidad licita la construcción de 30 viviendas en Chacabuco

- Necrológicas III del domingo



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)