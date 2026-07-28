Se abre la inscripción para ser portero o auxiliar de cocina en escuelas de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Este 1° de agosto se abre la inscripción para aspirantes a cubrir cargos de porteros o peones de cocina en escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Volver a Chacabuquero.
Los trámites se realizan únicamente a través del portal abc.gob.ar. Los listados vigentes son: listado general, listado de veteranos de la Guerra de Malvinas, listado de personas con discapacidad, y listado de personas travestis, transexuales y transgénero. En septiembre el interesado deberá presentar los originales para su validación según el cronograma que informará el Consejo Escolar.
Si la persona ya estaba inscripto, debe verificá sus datos y actualizar la documentación si es necesario. Si quiere inscribirse debe crear un usuario en el portal abc y cargar toda la información requerida.
Requisitos obligatorios: Certificado Médico de Aptitud Psicofísica emitido por autoridad sanitaria pública; y certificado de antecedentes penales nacional que se gestiona en el portal web Mí Argentina.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Fin de semana para chicos y grandes en la EAC de Chacabuco
- Para qué sirven los medicamentos que ahora son de venta libre en Argentina
- Varias personas ingresaron a una casa mientras los moradores dormían en Chacabuco
- Hubo secuestros de motos durante los últimos dos días en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Firmaron convenios para garantizar servicios de transporte para Chacabuco y otras ciudades
- Joven agredido en el centro de Chacabuco
- Joven agredido en el centro de Chacabuco
- Vecino accidentado en Chacabuco
- Dos jugadores internacionales, uno de Chacabuco, otro de la selección
- Accidente con una lesionada en Chacabuco
- Mix: En La Plata hablan de Chacabuco - Homenaje - Carrera por el aniversario
- La Municipalidad licita la construcción de 30 viviendas en Chacabuco
- Necrológicas III del domingo
No hay comentarios:
Publicar un comentario