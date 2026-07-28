Para qué sirven los medicamentos que ahora son de venta libre en Argentina

Disposición de la Anmat.
En las últimas horas la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de la República Argentina resolvió permitir que sean de venta libre una serie de principios activos para los que hasta el momento se necesitaba receta médica.
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1. Digestivo y Trastornos Gastrointestinales
Trimebutina maleato: Es un regulador de la motilidad digestiva. Se utiliza para aliviar síntomas del síndrome de intestino irritable (colon irritable), dolores abdominales, espasmos, cólicos, distensión y alteraciones del tránsito intestinal (como alternancia entre diarrea y estreñimiento).
Dimenhidrinato: Es un antihistamínico y antiemético. Se usa principalmente para prevenir y tratar el mareo por movimiento (cinetosis), así como las náuseas y los vómitos.
2. Alergias y Sistema Respiratorio
Levocetirizina diclorhidrato: Es un antihistamínico de segunda generación. Sirve para aliviar los síntomas de alergias como la rinitis alérgica (estornudos, secreción nasal, picazón) y la urticaria (ronchas y picazón en la piel).
Fexofenadina clorhidrato: Otro antihistamínico de segunda generación que no suele causar somnolencia. Indicado para aliviar la rinitis alérgica estacional y la urticaria crónica.
Carboximetilcisteína: Es un mucolítico. Ayuda a fluidificar la mucosidad y las flemas en las vías respiratorias para facilitar su expulsión en procesos de tos productiva, bronquitis o resfriados.
3. Salud Ocular (Oftálmicos)
Nafazolina clorhidrato + Feniramina maleato: Es una combinación de un descongestivo ocular (Nafazolina) y un antihistamínico (Feniramina). Sirve para aliviar temporalmente el enrojecimiento, el ardor y la picazón en los ojos causados por alergias o irritaciones menores.
Olopatadina clorhidrato: Es un antihistamínico y estabilizador de mastocitos específico para los ojos. Se utiliza para el tratamiento y prevención de los síntomas de la conjuntivitis alérgica (picazón, lagrimeo y enrojecimiento).
4. Tratamientos Tópicos y Piel
Cloruro de aluminio hexahidratado: Es un antitranspirante de fuerza médica. Se usa tópicamente para tratar la hiperhidrosis (sudoración excesiva), principalmente en axilas, manos y pies.
Ivermectina (uso tópico): En loción al 0,5%, se utiliza principalmente para el tratamiento de la pediculosis (piojos en el cuero cabelludo) y en ocasiones para afecciones dermatológicas como la rosácea.
5. Preparación Compuesta (Polvo oral o tópico):
Carbonato de calcio + Tintura de Árnica montana + Nitrato de plata: Esta combinación en polvo reúne varias propiedades según su vía de administración:
Carbonato de calcio: Funciona como antiácido (vía oral) o como agente secante/absorbente (vía tópica).
Árnica montana: Reconocida por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas locales para aliviar golpes o molestias.
Nitrato de plata: Tiene un efecto antiséptico, astringente y cicatrizante.
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