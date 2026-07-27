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lunes, 27 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco V

  Que en paz descanse: Angélica. 

 

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- Angélica Benetti viuda de Ciancio. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Garay 497. Sepelio: mañana a las 12.00

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