Incidentes en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Durante la madrugada se reportaron algunos incidentes en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un sujeto estuvo causando disturbios en Yrigoyen y Sargento Cabral pero se marcho antes de la llegada de la Policía. En Elguea - Román y Arce dos personas de sexo femenino que iban en moto cayeron al piso ante la presencia de personal de Tránsito. Necesitaron atención médica. El rodado fue retenido. En Garay y Brandsen chocaron un auto y una moto pero no hubo lesionados.
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