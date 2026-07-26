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domingo, 26 de julio de 2026

Incidentes en la madrugada de Chacabuco

 


De noche.

Durante la madrugada se reportaron algunos incidentes en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El Corte Perfecto

Un sujeto estuvo causando disturbios en Yrigoyen y Sargento Cabral pero se marcho antes de la llegada de la Policía. En Elguea - Román y Arce dos personas de sexo femenino que iban en moto cayeron al piso ante la presencia de personal de Tránsito. Necesitaron atención médica. El rodado fue retenido. En Garay y Brandsen chocaron un auto y una moto pero no hubo lesionados.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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