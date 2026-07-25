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sábado, 25 de julio de 2026

Noche de Chacabuco: Una mujer fue agredida y hubo otros incidentes

 


Madrugada.

Durante la madrugada se reportaron distintos incidentes en distintos puntos de Chacabuco, en medio de una densa niebla.



Volver a Chacabuquero.

Por ejemplo, una mujer de 29 años le dijo a la Policía que fue agredida por otras personas cuando caminaba por Andrés de Vera y Olavarría. Ocurrió en momentos en los cuales se estabas dando la desconcentración del Corredor Nocturno. Terminó llendo a la Comisaría para radicar una denuncia y al Hospital para constatar  lesiones.

En el acceso Hipólito Yrigoyen hubo corridas y confrontaciones entre algunos de los asistentes a los locales bailables. 

Se reportaron un accidente con una moto en Perón continuación y un choque entre un camión y una camioneta en Ituzaingó y Aristóbulo del Valle. En este último caso el rodado de mayor porte se retiró del lugar.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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