Noche de Chacabuco: Una mujer fue agredida y hubo otros incidentes

Madrugada.
Durante la madrugada se reportaron distintos incidentes en distintos puntos de Chacabuco, en medio de una densa niebla.
Volver a Chacabuquero.
Por ejemplo, una mujer de 29 años le dijo a la Policía que fue agredida por otras personas cuando caminaba por Andrés de Vera y Olavarría. Ocurrió en momentos en los cuales se estabas dando la desconcentración del Corredor Nocturno. Terminó llendo a la Comisaría para radicar una denuncia y al Hospital para constatar lesiones.
En el acceso Hipólito Yrigoyen hubo corridas y confrontaciones entre algunos de los asistentes a los locales bailables.
Se reportaron un accidente con una moto en Perón continuación y un choque entre un camión y una camioneta en Ituzaingó y Aristóbulo del Valle. En este último caso el rodado de mayor porte se retiró del lugar.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Varios conductores alcoholizados en Chacabuco
- Infracciones que se repiten a diario en Chacabuco
- Cooperativas colaborarán con la Seguridad de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Inauguración del torneo de futsal infantil de Chacabuco con homenajes
- Novedades para beneficiarios de lotes de Chacabuco para Todos II
- Obras en una escuela de Chacabuco para que cuente con gas natural
- Se supo de donde provino el chorizo que infectó la cárcel de Junín
- Empresa de Chacabuco se sumó a dos sociedades por proyectos de envergadura nacional
- Detectan más infracciones en las calles de Chacabuco
- Mix: Recorrida por una avenida - Aumento para empleados de comercio - Elecciones en la CTA Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario