Varios conductores alcoholizados en Chacabuco

Controles.
La Subsecretaría de Tránsito informó que durante la noche se realizaron operativos de control en distintos puntos de Chacabuco.
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Fueron secuestrados seis automóviles porque sus conductores dieron positivo een el test de alcoholemia. Se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.
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