"Agradecimiento al Hospital de Chacabuco por la atención y la contención"

Nota pedida.
Por medio de la presente queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todo el equipo del Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen por la excelente atención brindada durante la internación de mi esposo, Carlos Dugo.
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Nuestro reconocimiento y gratitud a los doctores Emiliano Castellari, Andrea Dacciavo, Ivana Ferrer y Gastón Capodarco, por su profesionalismo, compromiso, dedicación y calidez humana. Gracias por acompañarnos con respeto, paciencia y contención en un momento tan difícil para nuestra familia.
También queremos agradecer de corazón a todo el personal de enfermería, a los camilleros, al personal de cocina y al personal de limpieza. Cada uno, desde su lugar, desempeñó un papel fundamental para que Carlos recibiera una atención integral, digna y llena de humanidad.
En tiempos donde muchas veces se escuchan críticas, creemos que también es importante reconocer y valorar el enorme esfuerzo, la vocación de servicio y el compromiso de quienes trabajan cada día para cuidar la salud de los demás.
Nos llevamos el recuerdo de personas que no solo cumplieron con su trabajo, sino que también brindaron una palabra de aliento, una sonrisa y un trato lleno de respeto y empatía.
A todos ustedes, nuestro más profundo gracias. Que este reconocimiento sea un pequeño reflejo del inmenso agradecimiento que sentimos.
Firma:
Con gratitud y afecto,
Lily Peralta y familia de Carlos Dugo
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