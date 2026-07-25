Joven dañino en la noche de Chacabuco

A oscuras.
Una cámara de seguridad captó como un joven dañó una palmera en la noche de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en la vereda de Pringles y Sarmiento. En laa imágenes se puede ver como el joven pasa caminando por delante de la palmera y sin mediar explicación rompe una de su palmas. Luego retoma la marcha.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Varios conductores alcoholizados en Chacabuco
- Noche de Chacabuco: Una mujer fue agredida y hubo otros incidentes
- Infracciones que se repiten a diario en Chacabuco
- Cooperativas colaborarán con la Seguridad de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Inauguración del torneo de futsal infantil de Chacabuco con homenajes
- Novedades para beneficiarios de lotes de Chacabuco para Todos II
- Obras en una escuela de Chacabuco para que cuente con gas natural
- Se supo de donde provino el chorizo que infectó la cárcel de Junín
- Empresa de Chacabuco se sumó a dos sociedades por proyectos de envergadura nacional
- Detectan más infracciones en las calles de Chacabuco
- Mix: Recorrida por una avenida - Aumento para empleados de comercio - Elecciones en la CTA Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario