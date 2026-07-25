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sábado, 25 de julio de 2026

Joven dañino en la noche de Chacabuco

 


A oscuras.

Una cámara de seguridad captó como un joven dañó una palmera en la noche de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en la vereda de Pringles y Sarmiento. En laa imágenes se puede ver como el joven pasa caminando por delante de la palmera y sin mediar explicación rompe una de su palmas. Luego retoma la marcha.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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