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domingo, 26 de julio de 2026

Policiales de Chacabuco: Conflicto y moto incendiada - Choque

 


Esta tarde.

Conflicto. Esta tarde se registró un conflicto entre vecinos en un barrio de Chacabuco que incluyó el incendio de una moto. Se convocó a la Policía. No hubo lesionados ni demorados. Ocurrió en inmediaciones de Perón y Correa.



Volver a Chacabuquero.

En la misma zona ya hubo otros problemas entre los moradores de las casas del barrio en los días previos.

Choque. El dueño de un camión puso en conocimiento de la Policía que esta tarde otro transporte de cargas chocó al suyo y siguió su marcha. No obstante, tiempo después se pudo ubicar al responsable del vehículo. Hubo daños materiales.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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