Dos jugadores internacionales, uno de Chacabuco, otro de la selección

De regreso.
En la imagen que encabeza esta nota se ve a dos futbolistas argentinos que juegan en Europa. Uno es Lisandro "Licha" Martínez, de Gualeguay, y el otro Diego González de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Coincidieron en el aeropuerto, de regreso al viejo continente. Martínez juega en el Manchester United de Inglaterra, y fue fundamental en el ciclo de Lionel Scaloni en la selección argentina en el Mundial 2026. Gonzalez juega en el ASD Tricarico Pozzo di Sicar, que compite en el ascenso de Italia. Unidos por la pasión por un mismo deporte.
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