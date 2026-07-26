Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 26 de julio de 2026

Robo en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche.

Una vecina de 20 años puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo, esta boche.



Volver a Chacabuquero.

Le sustrajeron una moto Guerrero 110cc. Ocurrió en inmediaciones de Óliden e Insiarte.




Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Policiales de Chacabuco: Conflicto y moto incendiada - Choque

- Necrológicas II

- "Gracias para el Hospital de Chacabuco por la atención y la contención"

- Incidentes en la madrugada de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Problemas en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas III

- Mix: Actúa el Payaso Chocolate - Chacabuco, afortunado - Empresarios regionales reclamaron ante el gobierno nacional 

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Triste noticia: hallazgo a la vera de la ruta

- Joven dañino en la noche de Chacabuco

- Varios conductores alcoholizados en Chacabuco 

- Noche de Chacabuco: Una mujer fue agredida y hubo otros incidentes

- Infracciones que se repiten a diario en Chacabuco

- Cooperativas colaborarán con la Seguridad de Chacabuco



on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)