Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 27 de julio de 2026

La Municipalidad licita la construcción de 30 viviendas en Chacabuco

 


Detalles.

La Municipalidad de Chacabuco publicó dos licitaciones en las últimas horas.



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Licitación Pública N° 1/2026: Objeto: Llámase a Licitación Pública para la Ejecución de la obra Construcción de Veinte (20) Viviendas en la localidad de Chacabuco. Presupuesto oficial: $1.765.183.063,44 IVA incluído. Apertura de propuestas: 10 de agosto de 2026 a las 9:30, en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sita en 12 de Febrero y Av. Saavedra, Chacabuco. Valor del pliego: Pesos Doscientos Mil ($200.000).- Consultas del pliego: En la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 12 de Febrero y Av. Saavedra, Chacabuco, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00hs. Decreto Municipal N° 1068/26 Expte. N° 4029-5795/26.

Licitación Pública N° 2/2026. Objeto: Llámase a Licitación Pública para la ejecución de la Obra Construcción de Diez (10) Viviendas en la Localidad de Chacabuco. Presupuesto oficial: $870.683.834,20 IVA incluído. Apertura de propuestas: 11 de agosto de 2026 a las 9:30 en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sita en 12 de Febrero y Av. Saavedra, Chacabuco. Valor del pliego: Pesos Doscientos Mil ($200.000). Consultas del pliego: En la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 12 de Febrero y Av. Saavedra, Chacabuco, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00hs. Decreto municipal N° 1070/26. Expte. N° 4029-5794/26.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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