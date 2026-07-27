La Municipalidad licita la construcción de 30 viviendas en Chacabuco

Detalles.
La Municipalidad de Chacabuco publicó dos licitaciones en las últimas horas.
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Licitación Pública N° 1/2026: Objeto: Llámase a Licitación Pública para la Ejecución de la obra Construcción de Veinte (20) Viviendas en la localidad de Chacabuco. Presupuesto oficial: $1.765.183.063,44 IVA incluído. Apertura de propuestas: 10 de agosto de 2026 a las 9:30, en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sita en 12 de Febrero y Av. Saavedra, Chacabuco. Valor del pliego: Pesos Doscientos Mil ($200.000).- Consultas del pliego: En la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 12 de Febrero y Av. Saavedra, Chacabuco, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00hs. Decreto Municipal N° 1068/26 Expte. N° 4029-5795/26.
Licitación Pública N° 2/2026. Objeto: Llámase a Licitación Pública para la ejecución de la Obra Construcción de Diez (10) Viviendas en la Localidad de Chacabuco. Presupuesto oficial: $870.683.834,20 IVA incluído. Apertura de propuestas: 11 de agosto de 2026 a las 9:30 en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sita en 12 de Febrero y Av. Saavedra, Chacabuco. Valor del pliego: Pesos Doscientos Mil ($200.000). Consultas del pliego: En la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 12 de Febrero y Av. Saavedra, Chacabuco, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00hs. Decreto municipal N° 1070/26. Expte. N° 4029-5794/26.
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