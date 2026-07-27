Firmaron convenios para garantizar servicios de transporte para Chacabuco y otras ciudades

Provincia.
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó este lunes la firma de los convenios que garantizan la prestación de servicios públicos de transporte de pasajeros en corredores estratégicos bonaerenses que llegan a Chacabuco y Junín.
Volver a Chacabuquero.
Lo hizo junto a representantes de las empresas Plusmar S.A. "La conectividad de nuestros distritos es fundamental para permitir el desarrollo de cada vecina y vecino -expresó el funcionario-. Es garantizar que puedan acceder a sus estudios, a un centro de salud, a sus trabajos y a cada una de sus actividades cotidianas. El transporte público es una herramienta de integración y de igualdad de oportunidades”.
En ese marco, el Ministerio autorizó los derechos de explotación de los servicios públicos de autotransporte de pasajeros correspondientes a las líneas 248 C y 351, que estarán a cargo de Plusmar S.A., fortaleciendo la conexión entre La Plata, municipios del AMBA y localidades del noroeste bonaerense. La línea 248 C unirá La Plata con San Vicente, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Bragado y Los Toldos. La línea 351 conectará la capital bonaerense con General Pinto, Lincoln y General Villegas, atravesando además los municipios de Tres de Febrero, Luján, Mercedes, Chacabuco y Junín.
Asimismo, el Ministerio garantizó la continuidad del servicio de la línea 228 D, operada por Vía Rosario S.R.L., que une Zárate con San Nicolás y atraviesa los partidos de Baradero, San Pedro y Ramallo, consolidando un corredor estratégico para la movilidad de miles de vecinos y vecinas del norte bonaerense.
La firma del convenio contó además con la participación del subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; el director Gonzalo Maldonado; autoridades de los municipios involucrados; la presidenta de Transportes Automotores Plusmar S.A., Eugenia Teruel; y el titular de Vía Rosario S.R.L., Norberto Fenoglio.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Joven agredido en el centro de Chacabuco
- Joven agredido en el centro de Chacabuco
- Vecino accidentado en Chacabuco
- Dos jugadores internacionales, uno de Chacabuco, otro de la selección
- Accidente con una lesionada en Chacabuco
- Mix: En La Plata hablan de Chacabuco - Homenaje - Carrera por el aniversario
- La Municipalidad licita la construcción de 30 viviendas en Chacabuco
- Necrológicas III del domingo
Todavía se habla de esto:
- Choques en la noche de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Conflicto y moto incendiada - Choque
- "Gracias para el Hospital de Chacabuco por la atención y la contención"
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Problemas en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario