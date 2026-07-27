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lunes, 27 de julio de 2026

Hubo secuestros de motos durante los últimos dos días en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco compartió el balance de los operativos de control realizados durante el domingo y este lunes.



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Se retuvieron 13 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, una de las mismas porque su conductor dio positivo en test de alcoholemia, y otras dos eran guiadas por menores de edad. Se retuvieron 11 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco y otra por circular a contramano. Se labraron: un acta de infracción por estacionar sobre la vereda; y cinco actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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