Hubo secuestros de motos durante los últimos dos días en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco compartió el balance de los operativos de control realizados durante el domingo y este lunes.
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Se retuvieron 13 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, una de las mismas porque su conductor dio positivo en test de alcoholemia, y otras dos eran guiadas por menores de edad. Se retuvieron 11 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco y otra por circular a contramano. Se labraron: un acta de infracción por estacionar sobre la vereda; y cinco actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
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