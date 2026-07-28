Emergencia en el acceso a Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó una emergencia en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La Policía solicitó que una ambulancia del SAME concurriera al paso a nivel del acceso Hipólito Yrigoyen ante la presencia de una persona de sexo masculino de 77 años que estaba en las vías con una lesión en la cabeza. El mismo fue traslado conciente al Hospital municipal. Sería de apellido Lorenze.
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