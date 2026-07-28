Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Rosa.
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- Noélida Concepción Rosa De Libertis viuda de Cámera. Falleció a los 89 años. Casa de duelo: Maipú 185. Sepelio mañana a las 11.00.
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