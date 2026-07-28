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martes, 28 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Mario. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Virginio Mario Querzola "El Sapa". Falleció a los 63 años. Casa de duelo: Cano 222. Sepelio mañana a las 10.00.

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