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martes, 28 de julio de 2026

Accidente en el centro de Chacabuco

 


Anochecer.

En el anochecer de este martes se registró un accidente de tránsito en la zona del centro de la ciudad de Chacabuco. 



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fletes Elías Chacabuco
Fletes Elías

Una persona de sexo femenino que iba de acompañante en una moto fue trasladada al hospital en ambulancia. Manejaba un masculino. Según los vecinos qué observaron cómo fueron asistidos los motociclistas, se cayeron del rodado pero no quedó claro si esto ocurrió porque otro vehículo se cruzó en su camino. Sucedió en inmediaciones de Padre Doglia y 9 de Julio.

La foto que ilustra esta nota fue aportada por un vecino.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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