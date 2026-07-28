Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 28 de julio de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona.



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fletes Elías Chacabuco
Fletes Elías

Es Amarilla por Tormentas Fuertes el viernes de 12.00 a 17.00.

Se informó que el área podría ser afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica importante. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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