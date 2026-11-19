Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente en uno de los accesos a Chacabuco.
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|El Corte Perfecto, Chacabuco
Se desprendió el carro que arrastraba un camión que circulaba por el acceso Hipólito Yrigoyen de manera ascendente. Cargaba un autoelevador. El mismo terminó subiendo a la vereda y derribando un pilar de bajada de la energía electrica y rompió la casilla del medidor de gas de un negocio. (sigue)
|BS Electricidad del automotor
La empresa de gas certificó que no hubo fugas. Prueba de ello es que no se convocó a los bomberos voluntarios. La Cooperativa Eléctrica también se hizo presente porque algunos cables quedaron sobre el carro. No hubo heridos. Ocurrió entre Carlos Gardel y Cadelago. El dueño del negocio es de apellido Cieri y el conductor del camión es de apellido Arce, quien trabaja para un corralón de materiales.
|Gran Campaña Evangelista en Chacabuco
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