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domingo, 15 de noviembre de 2026

Despegó un vuelo sanitario desde Chacabuco

 


Esta medianoche.

Esta noche partió un vuelo sanitario de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

gran campaña evangelista en Chacabuco en noviembre
Gran Campaña Evangelista en Chacabuco

Una avioneta despegó de la pista del Aeroclub.Al parecer trasladó a un joven que había sufrido una lesión en un accidente y estaba en un centro médico de Junín. La aeronave lo llevó a un hospital de la zona metropolitana. 

Cabe recordar que se usa la pista de aterrizaje de Chacabuco cuando por alguna razón no están operativas las de otros distritos.



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