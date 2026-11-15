Despegó un vuelo sanitario desde Chacabuco

Esta medianoche.
Esta noche partió un vuelo sanitario de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una avioneta despegó de la pista del Aeroclub.Al parecer trasladó a un joven que había sufrido una lesión en un accidente y estaba en un centro médico de Junín. La aeronave lo llevó a un hospital de la zona metropolitana.
Cabe recordar que se usa la pista de aterrizaje de Chacabuco cuando por alguna razón no están operativas las de otros distritos.
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