Policiales de Chacabuco: Una mujer encerrada - Una niña perdida

Esté día.
Encerrada. Una mujer de 58 años quedó encerrada dentro del cementerio este sábado. Al parecer, olvidó que el horario de cierre es a las 18.00. Tuvo que llamar a la Policía. Un empleado municipal tuvo que ir a abrir una puerta.
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Perdida. Una mujer pidió ayuda a la Policía este sábado porque su hija menor de edad había desaparecido. Tras el paso del tiempo se descubrió que la niña estaba escondida debajo de una cama.
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