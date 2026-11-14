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sábado, 14 de noviembre de 2026

Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Marta

 


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- Marta del Carmen González. Falleció a los 76 años. Casa de duelo: Casasco 47. 

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