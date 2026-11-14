Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por tormentas para Chacabuco y buena parte de la provincia de Buenos Aires.
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|Gran Campaña Evangelista en Chacabuco
Es de nivel amarillo para la noche del lunes, de 18.00 a 23.59. Las ciudades alcanzadas son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. La probabilidad de lluvias comienza el lunes por la tarde y termina el martes por la madrugada.
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