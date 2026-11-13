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viernes, 13 de noviembre de 2026

Este fin de semana hay fiesta a 70 kilómetros de Chacabuco

 


Artistas.

Este fin de semana se lleva a cabo la Fiesta del Fiambre en la estación de trenes de Agustín Roca.



Volver a Chacabuquero.

Esta Lucario del partido junín está ubicada a 70 kilómetros de Chacabuco. Habrá puestos en los cuales se podrá comprar fiambre casero y también otros artículos de elaboración artesanal. 

Otro plato fuerte del evento serán los números artísticos. Sábado 14, a partir de las 18:00: Samba´e Batucada, Carla Cassidy, El Rodri sonando, Jordana Battaglia, Mauro Rey. Domingo 15, a partir de las 13:00: Ballet Roca baila, Ballet Encuentro de amigos, Nacho Tarantola, Yannel Tilbe, Los gringos, La Firpo, Lunáticos. Cierre musical: Rocío Quiroz. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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