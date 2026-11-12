Fue reparado un pozo de agua en Chacabuco

Comunicado.
La Dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Chacabuco llevó adelante trabajos de reparación en la intersección de las calles Cadelago y Junín, donde se realizó el recambio completo de la acometida correspondiente al pozo de agua N° 16.
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La intervención consistió en reemplazar la totalidad de la cañería que conecta el pozo con la red maestra municipal, debido al importante deterioro que presentaba como consecuencia de los años de uso. Desde el área explicaron que estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento y recuperación de los pozos de abastecimiento de agua de la ciudad, mediante el reemplazo de conexiones y cañerías antiguas que presentan inconvenientes.
En ese sentido, también se concretó el recambio de la acometida del pozo N° 15, ubicado en inmediaciones de la Escuela N° 2, en el barrio Las Palmeras. Asimismo, se realizó el cambio de una llave en el pozo N° 6, que permaneció fuera de servicio durante varios años y pudo volver a ponerse en funcionamiento.
Por otra parte, se informó que próximamente se realizarán intervenciones similares en los pozos N° 21 y N° 5, además de continuar atendiendo aquellos sectores donde se detecten problemas en las instalaciones. Cabe destacar que estos trabajos responden a una política de mantenimiento y recuperación de la infraestructura sanitaria impulsada por el intendente municipal, Darío Golía, con el objetivo de poner en condiciones los pozos de antigua data, garantizar su correcto funcionamiento y fortalecer el servicio de abastecimiento de agua en los distintos barrios de Chacabuco. Firma: Municipalidad de Chacabuco
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