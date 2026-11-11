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miércoles, 11 de noviembre de 2026

Joven lesionado fue hospitalizado en Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada un joven fue trasladado al Hospital tras sufrir una lesión en el rostro.



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Personal del SAME lo asistió en la vía pública a pedido de la Policía, que fue la primera en enterarse de la emergencia. Otro vecino de 20 años le habría contado a los agentes de la fuerza de seguridad que ambos venían caminando tras haber consumido bebidas alcoholicas y en un momento su compañero perdió el conocimiento y cayó al suelo, golpeándose el rostro. El lesionado tendría 19 años. Los dos fueron trasladados al nosocomio local. Ocurrió en Reconquista y Matheu.

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