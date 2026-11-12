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jueves, 12 de noviembre de 2026

Robo en la madrugada de Chacabuco

 


De noche.

Esta madrugada se reportó un robo en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

dos almas pizzas de Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Un vecino llamó a la Policía para informar que le habían robado una moto Guerrero 110 color negro patentada. Al parecer, estaba afuera de un domicilio. Ocurrió en Tulio Spinetti continuacion, a la altura del barrio que se levantó en la subdivisión de la quinta 1010.

Jesús más que un amigo. Del 20 al 22 de noviembre en el sum del Sindicato de choferes de camiones de Chacabuco
Ministerio Evangélico Pentecostal

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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