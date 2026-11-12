Robo en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Esta madrugada se reportó un robo en la ciudad de Chacabuco.
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Un vecino llamó a la Policía para informar que le habían robado una moto Guerrero 110 color negro patentada. Al parecer, estaba afuera de un domicilio. Ocurrió en Tulio Spinetti continuacion, a la altura del barrio que se levantó en la subdivisión de la quinta 1010.
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