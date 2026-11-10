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martes, 10 de noviembre de 2026

Video: Le robaron hasta las cámaras de seguridad en Chacabuco

 


De noche.

Un vecino se comunicó con Chacabuquero pata contar que sufrió un robo en su casaquinta.



Volver a Chacabuquero.

dos almas pizzas de Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Le sustrajeron distintas pertenencias entre las que se contaron las cámaras de vigilancia. No obstante, no se perdió el registro del sujeto. En el video se puede ver lo ocurrido. (sigue)

Video:

El vecino contó que esto ocurrió entre la madrugada en Alsina continuación. No fue radicada la denuncia.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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