Video: Le robaron hasta las cámaras de seguridad en Chacabuco

De noche.
Un vecino se comunicó con Chacabuquero pata contar que sufrió un robo en su casaquinta.
Volver a Chacabuquero.
|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
Le sustrajeron distintas pertenencias entre las que se contaron las cámaras de vigilancia. No obstante, no se perdió el registro del sujeto. En el video se puede ver lo ocurrido. (sigue)
Video:
El vecino contó que esto ocurrió entre la madrugada en Alsina continuación. No fue radicada la denuncia.
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