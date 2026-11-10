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martes, 10 de noviembre de 2026

Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse:  Roberto

 


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- Edgardo Roberto Caviglia. Falleció a los 75 años. Casa de duelo: Dean Funes 404. Sepelio a las 16.30

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