Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Roberto
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- Edgardo Roberto Caviglia. Falleció a los 75 años. Casa de duelo: Dean Funes 404. Sepelio a las 16.30
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