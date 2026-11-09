Incidentes por un control de tránsito dinámico en Chacabuco

Esta madrugada.
Esta madrugada se registraron incidentes por las consecuencias de un operativo de control de tránsito dinámico.
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|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
Un joven fue trasladado al Hospital en ambulancia. Al parecer, iba en una moto que cayó al pavimento cuando fue emboscada por móviles de la cartera municipal. Según comentsrios, también circulaba en la moto una persona de sexo femenino. Hubo un conflicto con los agentes y se pidió la intervención de la Policía. Ocurrió en Olavarría y Corrientes.
|El Corte Perfecto, Chacabuco
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