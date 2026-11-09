Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 9 de noviembre de 2026

Incidentes por un control de tránsito dinámico en Chacabuco

 


Esta madrugada.

Esta madrugada se registraron incidentes por las consecuencias de un operativo de control de tránsito dinámico.



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dos almas pizzas de Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Un joven fue trasladado al Hospital en ambulancia. Al parecer, iba en una moto que cayó al pavimento cuando fue emboscada por móviles de la cartera municipal. Según comentsrios, también circulaba en la moto una persona de sexo femenino. Hubo un conflicto con los agentes y se pidió la intervención de la Policía. Ocurrió en Olavarría y Corrientes.

El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto, Chacabuco 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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