Incendio de un vehículo en la autopista entre Chacabuco y Junín

Esta noche.
Esta noche se reportó un incendio en un vehículo en la autopista entre Chacabuco y Junín.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de un auto. Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 236, antes del puente del río Salado. Los bomberos voluntarios de OHiggins enviaron una dotación al lugar.
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