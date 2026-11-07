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sábado, 7 de noviembre de 2026

Pollciales: Un accidentado, incidentes y una persecución en Chacabuco

Esta madrugada.

La madrugada de Chacabuco estuvo agitada. Se registraron incidentes, hubo un choque y una persecución. 



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Cerca de las 3 de la mañana hubo un choque entre un auto y una moto en inmediaciones de Almirante Brown y Uspallata. Un joven de alrededor de 16 años que iba en el rodado de menor porte fue trasladado al Hospital en ambulancia (sigue). 

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Por otro lado, un móvil policial persiguió a un rodado porque había escapado de un control de Tránsito y estuvo a punto de atropellar a un agente municipal. Al parecer, la carrera terminó con un coche despistado y volcado en inmediaciones de la Curva de Coliqueo de la ruta 7, kilómetro 219, y 4 personas identificadas por la fuerza de Seguridad (sigue).

Por último, hubo disturbios a la salida de los locales bailables del Corredor Nocturno. Los altercados se registraron en el corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen y en la plaza General Paz.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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