Pollciales: Un accidentado, incidentes y una persecución en Chacabuco

Esta madrugada.
La madrugada de Chacabuco estuvo agitada. Se registraron incidentes, hubo un choque y una persecución.
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Cerca de las 3 de la mañana hubo un choque entre un auto y una moto en inmediaciones de Almirante Brown y Uspallata. Un joven de alrededor de 16 años que iba en el rodado de menor porte fue trasladado al Hospital en ambulancia (sigue).
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Por otro lado, un móvil policial persiguió a un rodado porque había escapado de un control de Tránsito y estuvo a punto de atropellar a un agente municipal. Al parecer, la carrera terminó con un coche despistado y volcado en inmediaciones de la Curva de Coliqueo de la ruta 7, kilómetro 219, y 4 personas identificadas por la fuerza de Seguridad (sigue).
Por último, hubo disturbios a la salida de los locales bailables del Corredor Nocturno. Los altercados se registraron en el corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen y en la plaza General Paz.
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