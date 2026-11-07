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sábado, 7 de noviembre de 2026

Le robaron y algo más en un barrio de Chacabuco

 


Situaciones.

Una entidad deportiva y social dio a conocer que ha sido víctima de robo y vandalismo en los últimos días.



Volver a Chacabuquero.

Se trata del Club San Martín, que tiene su sede y cancha de fútbol en Pueyrredón y Aristóbulo del Valle. De acuerdo a lo informado, les sustrajeron 5 reflectores y han averiado la caja de llaves térmicas. 


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