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viernes, 6 de noviembre de 2026

Más datos de la salida de bomberos de Chacabuco

 


Esta mañana.

La sirena de bomberos voluntarios de Chacabuco fue motivada por un principio de incendio en un automóvil.



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Dos almas pizzas listas para cocinar en Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

El vehículo VW Gol estaba estacionado y cerrado en Garay y Alfonsín, ante la plaza Lavalle. Los vecinos llamaron a los bomberos porque salía humo del motor. La emergencia fue rápidamente solucionada por una dotación de servidores públicos. El dueño no estaba presente al momento del arribo del autobomba.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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