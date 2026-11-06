Más datos de la salida de bomberos de Chacabuco

Esta mañana.
La sirena de bomberos voluntarios de Chacabuco fue motivada por un principio de incendio en un automóvil.
Volver a Chacabuquero.
El vehículo VW Gol estaba estacionado y cerrado en Garay y Alfonsín, ante la plaza Lavalle. Los vecinos llamaron a los bomberos porque salía humo del motor. La emergencia fue rápidamente solucionada por una dotación de servidores públicos. El dueño no estaba presente al momento del arribo del autobomba.
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