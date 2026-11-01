Una máquina aplastó sus genitales en Chacabuco

Situación.
Reciemente se conoció la suerte que corrió un vecino cuyos genitales fueron aplastados por una máquina.
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Se trató se un accidente laboral ocurrido en el 2022 en una empresa de Chacabuco. El caso terminó en el Tribunal de Trabajo de la ciudad. Se llevó a juicio a la Asegurada de Riesgos de Trabajo. Los abogados debieron demostrar que el vecino 21 años vio afectadas sus funciones reproductivas y de la vejiga. Debe eliminar líquidos con catéteres. Gracias a esto el vecino pudo acceder a una indemnización. Patrocinó al accidentado el estudio jurídico Amerio - Fiore.
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